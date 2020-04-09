Випробування атомної зброї допомогли встановити вік акул

Науковцям уперше вдалося встановити вік рідкісних китових акул завдяки аналізу вуглецю на їхніх хребцях, який залишився внаслідок випробувань атомної зброї у період "холодної війни".

Про це йдеться у дослідженні організації Frontiers in Marine Science.

"Науковці вперше змогли дослідити поперечний перетин хребців китової акули за допомогою радіовуглецевих матеріалів", - йдеться у матеріалі.

Як зазначається, хребет акули складається з кількох шарів - на кшталт річних кілець у дерев. Проте до останнього часу науковцям не було відомо, з якою частотою утворюються такі шари: раз чи двічі на рік.

Спершу вчені визначили вміст вуглецю у хребцях двох акул, після чого його порівняли зі зразками особин, чий вік уже був відомий. Так установили, що піддослідним рибам 35 та 50 років. Це вказує на те, що їхній життєвий цикл теоретично може тривати до 100 років.

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При цьому було встановлено, що нові шари на хребті риб утворюються раз на рік.

Крім того, вдалося підтвердити, що цей вид риб росте вкрай повільно, а тому, найімовірніше, не зможе пережити масовий вилов.

Учені наголошують, що отримані дані грають важливу роль для розуміння того, яким чином можна вберегти китових акул від вимирання.