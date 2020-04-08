Microsoft запатентував "гнучкий" триекранний смартфон

Американська компанія Microsoft запатентувала складний смартфон із трьома дисплеями.

Про це повідомляє портал PC Mag.

«Завдяки новому патенту можна припустити, що майбутні складні смартфони Microsoft будуть мати три екрани», - йдеться у повідомленні.

Згідно з патентом, третій екран може знаходитися між двома основними дисплеями. Таким чином, користувачі можуть бачити три екрани одночасно.

На цьому третьому дисплеї може з’являтися різного роду інформація залежно від орієнтації пристрою. Найбільш вірогідною інформацією на цьому екрані може бути рівень зарядки смартфону, дата, час, сповіщення, останні дзвінки тощо.

Читайте також: Microsoft оновлює Office 365 новими можливостями штучного інтелекту

Також припускається, що цей третій екран може з’явитися на боковій панелі смартфона, коли сам пристрій знаходиться закритим.

Зазначається, що нині це тільки ідеї, і досі невідомо, чи вони колись будуть реалізовані.