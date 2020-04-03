В Індії створили бюджетний апарат ШВЛ розміром з тостер
Про це повідомляє Medical Express.
«Творці кажуть, що AgVa, який важить всього 3,5 кг (7,7 фунта), допоможе відправити менш критичних пацієнтів додому, оскільки їх апарат легко транспортувати, встановити», - йдеться у повідомленні.
Вартість AgVa - близько 2 тис. доларів, тоді, як інші апарати ШВЛ коштують понад 10 тис. доларів.
Як зазначається, зі зростанням кількості смертей в Індії, де запроваджено загальнонаціональний карантин, виробництво портативного апарату AgVa збільшилося з 500 в місяць до 20 000. «Ми жодним чином не могли передбачити, що трапиться щось таких масштабів», — сказав Діпак Агравал.
Індія, як і більшість країн, відчуває гостру нестачу ліжок і ШВЛ для своїх 1,3 млрд осіб населення. Наразі в південноазійській країні зареєстровано понад 1600 випадків інфікування і 38 смерті від COVID-19.
Уряд Індії вже заборонив експорт медичних товарів, включаючи ШВЛ.
Завод AgVa, що неподалік від столиці Нью-Делі, отримав дозвіл на випуск достатньої кількості AgVa.
Maruti Suzuki, найбільший виробник легкових автомобілів в Індії, пообіцяв допомогти AgVa збільшити виробництво.
У світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.
Фото: Medical Express