YouTube розробляє конкурента для TikTok – ЗМІ

Популярний відеохостинг YouTube планує до кінця року випустити конкурента китайському застосунку TikTok.

Про це повідомляє The Information із посиланням на власні джерела.

«YouTube до кінця року планує випустити конкурента для TikTok - популярний додаток із поширення відеофайлів», - ідеться у повідомленні.

За інформацією видання, застосунок називатиметься Shorts. Він міститиме стрічку з недовгими відеофайлами, що їх поширюватимуть користувачі.

Планується, що окрім того, там буде каталог ліцензованих пісень, які користувачі зможуть додавати до знятих ними відеоматеріалів.

Як повідомлялося, наприкінці 2019 року службовцям ВМС США заборонили користуватися китайським сервісом TikTok на мобільних пристроях, виданих урядом - інакше їх відключатимуть від інтернету.