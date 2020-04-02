Боротьба з COVID-19: на IT-конкурс за добу подали 138 заявок

За добу після старту національного конкурсу ІТ-проєктів HackCorona in Ukraine отримано вже 138 заявок.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента.

"За першу добу після старту Національного онлайн-конкурсу IT-проєктів #HackCorona in Ukraine, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусу, подано 138 заявок", - йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський щодо проведення конкурсу заявив, що цим українці вкотре доводять, що в дуже критичні моменти мобілізуються.

«Нас надихає ваша підтримка, згуртованість та розуміння ситуації. Так ми вкотре доводимо, що є єдиною країною. Що в дуже критичні моменти мобілізуємось та даємо відсіч будь-якому ворогу, навіть невидимому», – зазначив Зеленський

Як повідомлялося, 1 квітня Міністерство цифрової трансформації спільно з міжнародними партнерами за підтримки Офісу Президента запустили онлайн-челендж, аби зібрати найкращі ідеї громадян та представників бізнесу, що допоможуть полегшити життя людей і бізнесу під час пандемії COVID-19.

Партнерами Національного конкурсу IT-проєктів #HackCorona in Ukraine стали: програма EGAP, яку фінансує Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва та реалізує Фонд Східна Європа й Innovabridge, а також Програма розвитку ООН (ПРООН)

Учасники можуть подати проєкти за такими напрямками:

- протидія коронавірусу. Електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID-19;

- е-послуги для громадян. Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги, які особливо актуальні під час карантину;

- соціальне підприємництво. Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення громадян;

- взаємодопомога. Сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш вразливих груп населення в умовах карантину.

Найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. Загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також на переможців очікує менторська підтримка під час реалізації проєкту.

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Заявки приймаються до 6 квітня, а вже 9 квітня члени журі оберуть переможців.

Деталі участі у конкурсі - за посиланням.

2 квітня кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні зросла до 804, з них за останню добу зафіксовано 135 нових випадків.