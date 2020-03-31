Apple скоро може представити бюджетний iPhone – ЗМІ

Американська компанія Apple днями може представити свій бюджетний iPhone.

Про це повідомляє портал MacRumors.

«Apple працює над новим бюджетним iPhone, який повинен бути представлений у першому півріччі 2020 року. З огляду на поточну ситуацію у США й інших країнах, залишається невідомо, чи станеться це в заплановані строки. Однак, нині є ознаки того, що це може статися незабаром», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, джерело надіслало їм фотографію захисного чохла від популярної компанії Urban Armor Gear для смартфона, який називається “New iPhone 4.7”, 2020 “.

Зазвичай такі чохли виготовляються перед представленням самих пристроїв.

Також, за словами співрозмовника, який надіслав фото порталу, знімок був зроблений співробітником великого американського рітейлера Best Buy. Всім працівникам залу компанії було дано указ не виставляти на продаж даний чохол до неділі 5 квітня.

Можливо тоді й буде презентований новий бюджетний iPhone, який може отримати назву iPhone 9.

Оскільки в компанії немає анонсів щодо офіційного представлення пристрою, його оголошення може також відбутися через поширення прес-релізу.