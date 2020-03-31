У Японії планують видавати права користувачам дронів – ЗМІ
Про це повідомляє Kyodo з посиланням на урядові джерела.
«Уряд (Японії – ред.) планує розробити систему з видачі прав для власників дронів, чиї апарати літатимуть поза полем зору оператора», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі праву можуть з’явитися вже у 2022 році. Водночас, будуть діяти вікові обмеження для власників апаратів.
Оператори дронів також повинні будуть скласти письмові й практичні екзамени перед отримання посвідчення.
Сам документ буде дійсним впродовж певного періоду, і його буде необхідно оновлювати.
Зазначається, що незаконне використання дронів може призвести до анулювання чинного документу.
В уряді сподіваються, що завдяки дронам можна буде доправляти медикаменти або допомагати правоохоронцям під час патрулювання.
Фото: KYODO