У Штатах збанкрутувала компанія, яка створювала глобальну мережу роздачі Інтернету

Компанія OneWeb, яка планувала вивести у космос сотні супутників для глобальної роздачі Інтернету, оголосила про банкрутство.

Про це йдеться у заяві компанії.

OneWeb зазначає, що від початку 2020 року вела активні переговори щодо інвестицій для реалізації проєкту та була близька до укладення угоди, однак цей процес зупинився через нестабільність світових ринків, спричинену пандемією коронавірусу SARS-CoV-2.

Проєкт компанії передбачає виведення на орбіту 650 супутників, які повинні підтримувати зв’язок з терміналами та великими наземними станціями для роздачі Інтернету.

OneWeb вже встиг вивести на орбіту 74 супутники та протестувати їхню роботу. Вони забезпечували швидкість інтернету у понад 400 мегабітів на секунду.

До слова, оголошення про банкрутство не обов’язково означає припинення проєкту. Компанія подала клопотання до Суду у справах банкрутств США про дозвіл на підтримку в роботі усіх операцій.

Заява, яку подала OneWeb, означає продаж активів іншій компанії, яка, зі свого боку, може вважати, що проєкт вигідний, і продовжить його реалізацію.

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Нагадаємо: OneWeb не єдиний проєкт з глобальної роздачі інтернету, який нині намагаються реалізувати. На найбільш просунутій стадії перебуває проєкт Starlink, який хоче вивести на орбіту Землі 12 тисяч міні-супутників. У лютому компанія здійснила черговий запуск міні-супутників і довела їхню кількість на орбіті до 300.