Два тижні без підзарядки: Huawei представив новий “розумний” годинник

Китайська компанія Huawei представила новий «розумний» годинник Huawei Watch GT 2E.

Про це повідомляє The Verge.

«Huawei представив новий спортивний «розумний» годинник», - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, у Huawei Watch GT 2E завантажені 100 різних фізичних вправ для тренування та має можливість зберігати до 500 пісень.

Годинник має екран з органічнийм світлодіодом та 4ГБ пам'яті. Пристрій може функціонувати впродовж 14 діб без підзарядки. Користувачі зможуть пірнати з Huawei Watch GT 2E на глибину до 50 метрів.

Стартова ціна пристрою, який також має GPS, в Європі становить від 199 євро. Сам годинник буде доступний вже у квітні.

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Як повідомлялося, американська компанія Wyze, яка займається розробкою пристроїв для "розумного будинку", представила фітнес-браслет Wyze Band із голосовим асистентом від Amazon – Alexa.