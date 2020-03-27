Виробник хокейного спорядження Bauer взявся за медичне обладнання

Виробник хокейного спорядження Bauer взявся за медичне обладнання

Укрінформ
Всесвітньо відомий виробник хокейного спорядження компанія Bauer переобладнає свої заводи для виробництва захисного медичного обладнання.

Про це Bauer повідомляє у Твіттер.

“Наша спадщина - це захист, що дає змогу спортсменам віддати все своїй команді. Зараз ми всі - в одній команді. Ми переобладнуємо наші заводи під виробництво лицьових щитів, аби медпрацівники, які протистоять COVID-19, могли й надалі безпечно допомагати найбільш уразливим”, - заявили у компанії.

На офіційному канадському сайті Bauer вже з’явилася форма, заповнивши яку державні агентства, медики та рятувальні служби можуть безкоштовно отримати 250 одноразових лицьових щитів.

Читайте також: Канада запровадила обов’язковий карантин для усіх приїжджих з-за кордону

Як повідомлялося, минулого тижня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав приватні компанії долучитися до боротьби з коронавірусом, розпочавши виробництво дефіцитного медичного обладнання. Він пообіцяв надати охочим цілковите державне сприяння.

За останніми даними, у Канаді підтверджено 3555 випадків захворювання на COVID-19. Хвороба забрала 35 життів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-