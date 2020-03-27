Виробник хокейного спорядження Bauer взявся за медичне обладнання

Всесвітньо відомий виробник хокейного спорядження компанія Bauer переобладнає свої заводи для виробництва захисного медичного обладнання.

Про це Bauer повідомляє у Твіттер.

“Наша спадщина - це захист, що дає змогу спортсменам віддати все своїй команді. Зараз ми всі - в одній команді. Ми переобладнуємо наші заводи під виробництво лицьових щитів, аби медпрацівники, які протистоять COVID-19, могли й надалі безпечно допомагати найбільш уразливим”, - заявили у компанії.

Protection that allows athletes to give everything for their team is our heritage.



Right now, we're all on the same team. We're repurposing our facilities to make face shields so that medical professionals battling COVID-19 can safely continue to help those most vulnerable. pic.twitter.com/pBiZuUWdVl — BAUER Hockey (@BauerHockey) March 25, 2020

На офіційному канадському сайті Bauer вже з’явилася форма, заповнивши яку державні агентства, медики та рятувальні служби можуть безкоштовно отримати 250 одноразових лицьових щитів.

Як повідомлялося, минулого тижня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав приватні компанії долучитися до боротьби з коронавірусом, розпочавши виробництво дефіцитного медичного обладнання. Він пообіцяв надати охочим цілковите державне сприяння.

За останніми даними, у Канаді підтверджено 3555 випадків захворювання на COVID-19. Хвороба забрала 35 життів.