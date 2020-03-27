Виробник хокейного спорядження Bauer взявся за медичне обладнання
Про це Bauer повідомляє у Твіттер.
“Наша спадщина - це захист, що дає змогу спортсменам віддати все своїй команді. Зараз ми всі - в одній команді. Ми переобладнуємо наші заводи під виробництво лицьових щитів, аби медпрацівники, які протистоять COVID-19, могли й надалі безпечно допомагати найбільш уразливим”, - заявили у компанії.
Protection that allows athletes to give everything for their team is our heritage.— BAUER Hockey (@BauerHockey) March 25, 2020
Right now, we're all on the same team. We're repurposing our facilities to make face shields so that medical professionals battling COVID-19 can safely continue to help those most vulnerable. pic.twitter.com/pBiZuUWdVl
На офіційному канадському сайті Bauer вже з’явилася форма, заповнивши яку державні агентства, медики та рятувальні служби можуть безкоштовно отримати 250 одноразових лицьових щитів.
Як повідомлялося, минулого тижня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав приватні компанії долучитися до боротьби з коронавірусом, розпочавши виробництво дефіцитного медичного обладнання. Він пообіцяв надати охочим цілковите державне сприяння.
За останніми даними, у Канаді підтверджено 3555 випадків захворювання на COVID-19. Хвороба забрала 35 життів.