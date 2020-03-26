Ан-225 "Мрія" почав випробувальні польоти після модернізації

Найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" після модернізації розпочав випробувальні польоти.

Про це ДП "Антонов" повідомило у Facebook.

"Ан-225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва", - йдеться у повідомленні.

"Мрія" виконала політ 25 березня вперше після тривалої перерви. Тестовий політ здійснювався над територіями Рівненської і Житомирської областей.

На рахунку «Мрії» понад 200 рекордів, зафіксованих Міжнародною авіаційною федерацією і в Книзі рекордів Гіннесса. Зокрема, у 2001 році гігант побив абсолютний рекорд вантажопідйомності, піднявши 253,8 т вантажу на висоту 10 700 м.

Літак створений конструкторським бюро ім.Антонова в 1988 р. і відноситься до категорії надважких транспортних літаків. Маса порожнього судна становить 250 т, довжина – 84 м, висота – 18,1 м, розмах крила – 88,4 м. Кожна з основних стійок шасі має сім пар коліс.