У Штатах презентували фітнес-браслет із голосовим асистентом

Американська компанія Wyze, яка займається розробкою пристроїв для "розумного будинку", представила фітнес-браслет Wyze Band із голосовим асистентом від Amazon – Alexa.

Про це повідомляє The Verge.

"Wyze представила фітнес-браслет Wyze Band з Alexa", - йдеться у повідомленні

Головною особливістю фітнес-браслету є вбудований голосовий асистент Alexa від Amazon, який може виконувати вказівки для управління пристроями у «розумному будинку» лише за допомогою голосу.

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Також серед помітних характеристик Wyze Band є відстеження певних показників, таких як кількість зроблених кроків, час сну й частоти серцевих скорочень.

Зазначається, що пристрій може працювати без підзарядки впродовж 10 днів, має OLED-екран та гідроізоляцію на глибині до 50 метрів.

Стартова ціна фітнес-браслету складає $25. Wyze Band уже у квітні буде доступний на Amazon для всіх охочих.