Polestar почав виробництво вже другого електрокара

Дочірня компанія шведського виробника автомобілів Volvo Car Corporation – Polestar почала виробництво електрокарів моделі Polestar 2.

Про це повідомляє портал TechCrunch.

«Polestar почала виробництво власного електрокара Polestar 2 на заводі у Китаї на тлі пандемії Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, автомобіль має двигун із потужність в 408 кінних сил та батарею з 78 кВт.

Електрокар може проїхати без підзарядки близько 470 кілометрів.

Інформаційні системи Polestar 2 працюватимуть на операційній системі Android. Також будуть наявні Google Assistant, Google Maps тощо.

Читайте також: Женевський автосалон скасували через коронавірус

Як зазначає CNet, ціна стартує від 55 тисяч доларів США.

Перші доставки очікуються влітку цього року в Європі, потім у Китай та Північній Америці.

Фото: www.cnet.com