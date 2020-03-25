Polestar почав виробництво вже другого електрокара
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Укрінформ
Дочірня компанія шведського виробника автомобілів Volvo Car Corporation – Polestar почала виробництво електрокарів моделі Polestar 2.
Про це повідомляє портал TechCrunch.
«Polestar почала виробництво власного електрокара Polestar 2 на заводі у Китаї на тлі пандемії Covid-19», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, автомобіль має двигун із потужність в 408 кінних сил та батарею з 78 кВт.
Електрокар може проїхати без підзарядки близько 470 кілометрів.
Інформаційні системи Polestar 2 працюватимуть на операційній системі Android. Також будуть наявні Google Assistant, Google Maps тощо.
Як зазначає CNet, ціна стартує від 55 тисяч доларів США.
Перші доставки очікуються влітку цього року в Європі, потім у Китай та Північній Америці.
Фото: www.cnet.com