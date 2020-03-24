Xiaomi представив смартфон із п’ятьма камерами

Китайська компанія Xiaomi представила смартфон Redmi Note 9S.

Про це повідомляє портал GadgetsNow.

"Китайський виробник смартфонів Xiaomi додав ще один смартфон до серії Redmi Note 9 із запуском Redmi Note 9S", - йдеться у повідомленні.

Продажі смартфону стартують у Китаї 7 квітня.

Як повідомляє портал, пристрій буде доступний у трьох кольорах (сірий, синій, та білий).

Зазначається, що Redmi Note 9S має 16,9-сантиметровий екран - 1080x2400 пікселів.

У смартфоні, який працює на операційні системі Android, встановлений процесор Qualcomm Snapdragon 720G та батарея з потужністю в 5020 ампер за годину.

У пристрої встановлено 4Гб/6Гб оперативної пам’яті та 64Гб/128Гб внутрішньої пам’яті. Користувачі зможуть збільшити внутрішню пам'ять до 256Гб завдяки додатковій флеш картці.

Redmi Note 9S також має 1 камеру для селфі (16Мп) на стороні екрану, та ще чотири на зворотній стороні з 48Мп, 8Мп, 5Мп та 2 Мп відповідно.

Серед іншого пристрій дає можливість підключення до мереж 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS та порт USB Type C.