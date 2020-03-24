Xiaomi представив смартфон із п’ятьма камерами

Xiaomi представив смартфон із п’ятьма камерами

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Укрінформ
Китайська компанія Xiaomi представила смартфон Redmi Note 9S.

Про це повідомляє портал GadgetsNow.

"Китайський виробник смартфонів Xiaomi додав ще один смартфон до серії Redmi Note 9 із запуском Redmi Note 9S", - йдеться у повідомленні.

Продажі смартфону стартують у Китаї 7 квітня.

Як повідомляє портал, пристрій буде доступний у трьох кольорах (сірий, синій, та білий).

Зазначається, що Redmi Note 9S має 16,9-сантиметровий екран - 1080x2400 пікселів.

У смартфоні, який працює на операційні системі Android, встановлений процесор Qualcomm Snapdragon 720G та батарея з потужністю в 5020 ампер за годину.

У пристрої встановлено 4Гб/6Гб оперативної пам’яті та 64Гб/128Гб внутрішньої пам’яті. Користувачі зможуть збільшити внутрішню пам'ять до 256Гб завдяки додатковій флеш картці.

Redmi Note 9S також має 1 камеру для селфі (16Мп) на стороні екрану, та ще чотири на зворотній стороні з 48Мп, 8Мп, 5Мп та 2 Мп відповідно.

Серед іншого пристрій дає можливість підключення до мереж 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS та порт USB Type C.

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