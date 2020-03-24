Швейцарська компанія Micro розробила електричний транспортний засіб Microlino.

Про це повідомляє портал Interesting Engineering.

«Швейцарська компанія Micro розробила невеликий електричний транспортний засіб Microlino», - йдеться у повідомленні.

У Швейцарії розробили мініелектрокар/Фото: Micro

Водночас у самій компанії наголошують, що це не автомобіль, а «ідеальний мікс» байка й автомобіля.

Як повідомляє портал, довжина Microlino сягає 2,4 метра, а сам транспортний засіб розрахований на двох пасажирів.

Його максимальна швидкість становить 88,5 кілометрів за годину.

Для повної зарядки транспортного засобу знадобиться від 1 до 4 годин в залежності від потужності самої зарядної станції.

Читайте також: Volkswagen представив електричний мінібус

Базова електробатарея Microlino дозволяє водіям проїхати до 124 км без підзарядки, а за допомогою більш потужної батареї можна буде долати маршрути до 199,5 кілометрів.

Стартова ціна електротранспорту починається від 13 тисяч доларів.

Очікується, що перші екземпляри Microlino з’являться на європейському ринку у 2021 році.