Facebook тестує новий "темний дизайн"
Про це повідомляє Lifehacker.
«Ви можете перевірити оновлення дизайну Facebook прямо зараз, якщо ви… натиснете стрілку вниз у верхньому правому куті інтерфейсу та оберете кнопку "Переключитися на новий Facebook" (Switch to New Facebook)», - йдеться у повідомленні.
Однак ця опція доступна не для всіх користувачів соцмережі.
Окрім темної теми, Facebook тестує й інші зміни. Зокрема, зникне звична синя панель зверху сторінки. Сторіз знаходитимуться вгорі, а поле для створення нового поста розташоване під ними.
Правий та лівий інформаційні стовпці практично не змінилися. Основною зміною є використання розділових смуг, завдяки чому дизайн став більш естетичним. Верхні елементи в кожному сегменті мають кнопки для розширення, щоб показати додаткові параметри.
Панель пошуку у верхньому лівому куті була зменшена, щоб вписатися в рамки лівого стовпця.
Коли ця функція буде доступною для широкого загалу, не повідомляється.