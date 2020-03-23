Curiosity зробив нове селфі на Марсі

Марсохід Curiosity від Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зробив нове селфі з 360-градусним оглядом на червоній планеті.

Про це повідомляється на сайті американського відомства.

"Усе селфі (від Curiosity – ред.) є 360-градусною панорамою, яка була зшита разом із 86 знімків та передана на Землю", - заявили у NASA.

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Як додали в Управлінні, селфі було зроблено ще до того, як марсохід піднявся на поверхність червоної планети, яка знаходиться на 3,4 м вище.

Зазначається, що Сuriosity зробив знімок ще 26 лютого 2020 року.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS