NASA тимчасово закриває заводи з виробництва ракет

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) тимчасово закриває два своїх заводи з виробництва ракет, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

"NASA тимчасово призупинить виробництво та тестування обладнання Space Launch System та Orion", - заявив глава космічного агентства Джим Бріденстайн.

Ідеться про центр Michoud в Новому Орлеані та космічний центр Stennis в окрузі Хенкок, штат Міссісіпі.

На місці залишаться працювати лише персонал, що відповідає за безпеку та критично важливу інфраструктуру.

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Зазначається, що пандемія нового коронавірусу завдала удару по планах США з повернення американців на Місяць до 2024 року.

Водночас інший об’єкт NASA, космічний центр Кеннеді у штаті Флорида, наразі працює.

У США зафіксовано понад 11 тисяч підтверджених випадків нового коронавірусу, включаючи один випадок серед співробітників NASA.

Станом на 20 березня у світі зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала, 10 047 померли.

В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.

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