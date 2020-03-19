Через коронавірус зупинили запуски супутників у Французькій Гвіані

У зв’язку з пандемією Covid-19 космічна компанія Arianespace прийняла рішення призупинити всі запуски із майданчика у Французькій Гвіані (Південна Америка).

Про це повідомляє Spacenews.

«Компанія Arianespace зупинила запуски з європейського космодрому в Південній Америці із 16 березня після того, як французький уряд оголосив, що всі «несуттєві дії» повинні бути обмежені у відповідь на зростаючу пандемію коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Наступний запуск французької компанії Arianespace був запланований на 24 березня з Гвіанского космічного центру у Французькій Гвіані. Ракета Vega повинна була запустити 53 супутники для польотів на низькій навколоземній орбіті.

За словами Arianespace, діяльність по запуску відновиться «як тільки буде дозволено умовами здоров’я». За даними компанії, супутники і ракети у Французькій Гвіані знаходяться в «безпечному стані».

Arianespace запускає важкі ракети Ariane 5 і легкі ракети Vega виключно з Гвіанского космічного центру. Компанія також запускає російські ракети «Союз» середньої вантажопідйомності з Французької Гвіани, космодрому Байконур в Казахстані і космодрому Восточний в Росії.

Як повідомлялося, уряд Франції на вихідних прийняв рішення про закриття ресторанів, кафе, кінотеатрів і інших «несуттєвих підприємств». Франція також не заохочує поїздки і громадські збори та заохочує віддалену роботу.