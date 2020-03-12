Українські проєкти долучили до мапи стартапів

Компанія ICU у сервісі Dealroom.co долучила українські стартапи до міжнародної мапи технологічних компаній та проєктів.

Про це йдеться на сторінці TechUkraine у Facebook.

"Компанія ICU у сервісі Dealroom.co запустила мапу українських технологічних компаній. Вона показує понад 900 стартапів, інвесторів, акселерацій та венчурних капіталів в екосистемі України. Одне із завдань системи - показати українські стартапи та залучити більше венчурного капіталу до Києва, будуючи більш міцні зв'язки з міжнародними ринками", - йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що долучання українських проєктів до мапи допоможе залучити інвестиції та поширити їх на глобальному ринку.

Проєкт Dealroom.co допомагає інвесторам відстежувати прогрес компаній та очікує правильно моменту для засновників, аби вони могли обрати найкращого інвестора, з яким хотіли б працювати.