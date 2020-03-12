Українські проєкти долучили до мапи стартапів

Українські проєкти долучили до мапи стартапів

Укрінформ
Компанія ICU у сервісі Dealroom.co долучила українські стартапи до міжнародної мапи технологічних компаній та проєктів.

Про це йдеться на сторінці TechUkraine у Facebook.

"Компанія ICU у сервісі Dealroom.co запустила мапу українських технологічних компаній. Вона показує понад 900 стартапів, інвесторів, акселерацій та венчурних капіталів в екосистемі України. Одне із завдань системи - показати українські стартапи та залучити більше венчурного капіталу до Києва, будуючи більш міцні зв'язки з міжнародними ринками", - йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що долучання українських проєктів до мапи допоможе залучити інвестиції та поширити їх на глобальному ринку.

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Проєкт Dealroom.co допомагає інвесторам відстежувати прогрес компаній та очікує правильно моменту для засновників, аби вони могли обрати найкращого інвестора, з яким хотіли б працювати.

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