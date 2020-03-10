Tesla випустила вже мільйон електрокарів

Американська автомобільна компанія Tesla виготовила перший мільйон електрокарів.

Про це повідомив її засновник Ілон Маск у Twitter.

“Вітаю команду Tesla з виготовленням нашого 1000000-го автомобіля”, - написав він.

Також Маск розмістив фото червоного кросовера Model Y, поставки якого можуть розпочатися цього року.

Раніше повідомлялося, що найдешевша Model Y (зі стандартним запасом ходу) вийде навесні 2021 року і коштуватиме $39 тисяч. Найдорожча - Performance - восени 2020 року, за неї попросять 60$ тисяч. Запас ходу складе 451 км, а максимальна швидкість - 241 км/год розгін до 100 км/год за 3,5 секунди).

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Model Y стала п'ятою в лінійці Tesla (без урахування тягача Semi) і другим кросовером компанії після вперше показаної в 2012 році Model X.

Фото: twitter.com/elonmusk