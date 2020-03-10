Tesla випустила вже мільйон електрокарів
Укрінформ
Американська автомобільна компанія Tesla виготовила перший мільйон електрокарів.
Про це повідомив її засновник Ілон Маск у Twitter.
“Вітаю команду Tesla з виготовленням нашого 1000000-го автомобіля”, - написав він.
Також Маск розмістив фото червоного кросовера Model Y, поставки якого можуть розпочатися цього року.
Раніше повідомлялося, що найдешевша Model Y (зі стандартним запасом ходу) вийде навесні 2021 року і коштуватиме $39 тисяч. Найдорожча - Performance - восени 2020 року, за неї попросять 60$ тисяч. Запас ходу складе 451 км, а максимальна швидкість - 241 км/год розгін до 100 км/год за 3,5 секунди).
Model Y стала п'ятою в лінійці Tesla (без урахування тягача Semi) і другим кросовером компанії після вперше показаної в 2012 році Model X.
Фото: twitter.com/elonmusk