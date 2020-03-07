Ракета компанії SpaceX стартувала до МКС

Ракета-носій Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Cargo Dragon компанії SpaceX стартувала у п’ятницю ввечері з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) до МКС.

Трансляція велася на сайті компанії SpaceX.

Запуск ракети-носія Falcon 9 з комплексу номер 40 на базі ВПС США відбувся о 23:50 за місцевим часом (6:50 за часом Києва).

Cargo Dragon має доставити на МКС більше двох тонн продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

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Компанія підтвердила штатний вихід корабля на задану орбіту і розгортання панелей сонячних батарей.

Solar arrays successfully deployed on the @SpaceX

cargo #Dragon! Dragon is on its way to @Space_Station

with a delivery of @ISS_Research and supplies. On Monday, March 9, @Astro_Jessica will use the station's robotic arm to capture the spacecraft: https://t.co/8NgfLuwlWq pic.twitter.com/fLmFbxY7V7 — NASA (@NASA) March 7, 2020

Зокрема, SpaceX тим часом здійснила керовану посадку першого ступеня ракети-носія на майданчик на мисі Канаверал. Відділення ступені сталося через три хвилини після старту.

Стиковка корабля з МКС запланована на 9 березня.

Did you watch the nighttime launch of @SpaceX's #Dragon? After liftoff at 11:50pm ET, the spacecraft is safely in orbit & will arrive early Monday with a delivery of research and supplies to @Space_Station. How to watch Dragon's capture and installation: https://t.co/fa9oHFW3U4 pic.twitter.com/S9WdMGu64c — NASA (@NASA) March 7, 2020

Як раніше повідомлялося, спочатку відправлення 20-ї комерційної місії SpaceX було заплановане на 2 березня. Проте через певні технічні проблеми її було відкладено на 6 березня.