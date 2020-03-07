Ракета компанії SpaceX стартувала до МКС
Трансляція велася на сайті компанії SpaceX.
Запуск ракети-носія Falcon 9 з комплексу номер 40 на базі ВПС США відбувся о 23:50 за місцевим часом (6:50 за часом Києва).
Cargo Dragon має доставити на МКС більше двох тонн продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.
Компанія підтвердила штатний вихід корабля на задану орбіту і розгортання панелей сонячних батарей.
Solar arrays successfully deployed on the @SpaceX— NASA (@NASA) March 7, 2020
cargo #Dragon! Dragon is on its way to @Space_Station
with a delivery of @ISS_Research and supplies. On Monday, March 9, @Astro_Jessica will use the station's robotic arm to capture the spacecraft: https://t.co/8NgfLuwlWq pic.twitter.com/fLmFbxY7V7
Зокрема, SpaceX тим часом здійснила керовану посадку першого ступеня ракети-носія на майданчик на мисі Канаверал. Відділення ступені сталося через три хвилини після старту.
Стиковка корабля з МКС запланована на 9 березня.
Did you watch the nighttime launch of @SpaceX's #Dragon? After liftoff at 11:50pm ET, the spacecraft is safely in orbit & will arrive early Monday with a delivery of research and supplies to @Space_Station. How to watch Dragon's capture and installation: https://t.co/fa9oHFW3U4 pic.twitter.com/S9WdMGu64c— NASA (@NASA) March 7, 2020
Як раніше повідомлялося, спочатку відправлення 20-ї комерційної місії SpaceX було заплановане на 2 березня. Проте через певні технічні проблеми її було відкладено на 6 березня.