У Штатах вибухнула міжпланетна ракета Starship від SpaceX

Дослідний зразок ракети Starship компанії SpaceX Ілона Маска, яку розробляють для міжпланетних перельотів, вибухнув під час випробувань на полігоні Бока-Чіка в штаті Техас у США.

Про це повідомляє GeekWire.

При наддуві рідким азотом нижня частина ракети вибухнула, її фрагменти розлетілися на кілька десятків метрів. Про потерпілих або руйнування даних наразі немає. Випробування транслювалося в прямому ефірі.

Автор проєкту Next Spaceflight Майкл Бейлор заявив, що випробування знаходяться на самій ранній стадії й тому турбуватися нема про що. За його словами, розробники зроблять висновки після того, що сталося.

Як раніше повідомляло агентство, компанія SpaceX 6 березня відправить на Міжнародну космічну станцію вантажний корабель Dragon.