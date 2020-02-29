Facebook запустив функцію 3D-знімків на смартфонах з однією відеокамерою

Функція створення 3D-фотографій у Facebook стала доступною для більшості користувачів мобільних телефонів з відеокамерами.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Щоб надати новий візуальний формат більшій кількості людей, ми використали найсучасніші методи, аби надати можливість створення 3D-фотографій практично з будь-якого стандартного 2D-зображення", - йдеться у повідомленні.

Ця функція (3-D зображення - ред.) з'явилася у Facebook 2018 року, але досі використовувати її могли тільки користувачі зі смартфонами з двома відеокамерами. Нова технологія дозволяє користувачу самому створити 3D-картинку на мобільних пристроях навіть невеликої потужності.

Фото: DPA