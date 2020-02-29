У космосі зафіксували надпотужний вибух

Науковці виявили у космосі колосальний вибух, сила якого уп'ятеро більша найпотужнішого із зафіксованих до цього.

Про це повідомляє портал EurekAlert.

"Вчені, що вивчають далекі галактики, зафіксували вибух, найбільший за потужністю з часів Великого вибуху", - йдеться у повідомленні.

Вибух стався у надмасивній чорній дірі у центрі галактики, що знаходиться за сотні мільйонів світлових років.

Енергія цього вибуху була уп’ятеро більше, ніж зафіксовано у попередньому рекорді.

Професор Мелані Джонстон-Голліт з університету Кертін, що входить до Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень, зазначила, що подія була надзвичайним енергетичним феноменом.

"Раніше ми спостерігали спалахи у центрах галактик, але цей насправді був дуже великим", - сказала дослідниця.

Фото: eurekalert.org