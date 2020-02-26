ЄС ухвалив нові правила маркування автомобільних шин

Нові правила маркування автомобільних шин, як передбачається, дозволять зменшити використання пального та сприятимуть досягненню «зелених» цілей ЄС.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС сьогодні ухвалила нові правила маркування автомобільних шин, що включають такі параметри як вплив на витрати пального, зчеплення з мокрою, засніженою або обледенілою дорожньою поверхнею, а також рівень шуму. Це дасть споживачам можливість обирати безпечніші, «тихіші» та більш енергоефективні шини», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, нова система маркування шин має на меті зниження шкідливих викидів та рівня шуму на автошляхах, а також підвищення дорожньої безпеки.

Читайте також: У Британії протестують бездротову зарядку для електротаксі

Зокрема, як зазначається, на «опір котінню» шин припадає до 20-30% загального обсягу пального, що споживає автомобіль.

Нові правила набудуть чинності після ухвалення Європарламентом та оприлюднення в офіційному журналі ЄС.