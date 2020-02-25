General Motors представив електрокар для китайського ринку

Американський автовиробник General Motors (GM) представив електрокар Chevrolet Menlo для китайських клієнтів.

Про це повідомляється у пресрелізі концерну.

"Седан Chevrolet Menlo, перший повністю електричний автомобіль бренду (GM - ред.) у Китаї, був представлений сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в компанії, спочатку автомобіль буде продаватися у Пекіні в чотирьох варіантах із вартістю від $22 000 до $25 600.

Зазначається, що Chevrolet Menlo має запас ходу до 410 кілометрів без підзарядки.

Акумулятор електрокара можна буде повністю зарядити з 0% до 80% за 40 хвилин.

Chevrolet Menlo також оснащений трьома режимами водіння та відновлення енергії.

Сам електрокар обладнаний новітніми технологіями безпеки та контролю ситуації на дорогах.

В автомобілі також вбудовані, зокрема, функції віртуального автоключа, дистанційне управління та розумне розпізнання голосу.

Фото: gm.com