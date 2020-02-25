General Motors представив електрокар для китайського ринку
Про це повідомляється у пресрелізі концерну.
"Седан Chevrolet Menlo, перший повністю електричний автомобіль бренду (GM - ред.) у Китаї, був представлений сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували в компанії, спочатку автомобіль буде продаватися у Пекіні в чотирьох варіантах із вартістю від $22 000 до $25 600.
Зазначається, що Chevrolet Menlo має запас ходу до 410 кілометрів без підзарядки.
Акумулятор електрокара можна буде повністю зарядити з 0% до 80% за 40 хвилин.
Chevrolet Menlo також оснащений трьома режимами водіння та відновлення енергії.
Сам електрокар обладнаний новітніми технологіями безпеки та контролю ситуації на дорогах.
В автомобілі також вбудовані, зокрема, функції віртуального автоключа, дистанційне управління та розумне розпізнання голосу.
Фото: gm.com