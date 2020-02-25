Huawei представив “гнучкий” смартфон

Китайська компанія Huawei представила “гнучкий” смартфон Mate Xs.

Про це повідомляє China Daily.

“Huawei представила свій новий “гнучкий” смартфон Mate Xs”, - йдеться у повідомленні.

Вартість одного пристрою становить 2 700 доларів США.

У Mate Xs встановлений процесор Kirin 990 із підтримкою 5G. Також у смартфоні оновлена охолоджувальна система.

Зазначається, що екран, камери та загальний дизайн майже не змінився у порівнянні з першим “гнучким” смартфоном, який компанія представила торік.

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Як повідомлялося, південнокорейська компанія Samsung 11 лютого представила у Сан-Франциско свій другий гнучкий смартфон Galaxy Z Flip.