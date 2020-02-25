У роботі Facebook стався другий за добу збій

У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який відчули й користувачі у кількох українських містах.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі з Великої Британії, Франції, Італії, Болгарії, Греції, Японії та інших країн.

В Україні найбільше скаржилися користувачі Києва й Житомира.

Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (66%). 33% користувачів не можуть увійти в мережу, або взагалі завантажити її.

Неполадки розпочалися о 11 годині за Києвом.

Як повідомлялося, сьогодні вранці в роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який відчули й користувачі в українській столиці.