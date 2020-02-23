У США під час запуску саморобної ракети загинув інженер-любитель "Божевільний Майк"

Американський інженер-любитель Майкл Х'юз на прізвисько Божевільний Майк загинув під час випробувань саморобної ракети на паровому двигуні.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

«Майк Х'юз, інженер-самоучка, який оголосив себе «найбільшим сміливцем у світі», загинув у суботу під Барстоу під час запуску саморобної ракети, яка не спрацювала», - йдеться в повідомленні.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

За словами Даррена Шустера, представника Х'юза зі зв'язків з громадськістю, експеримент проводився в пустелі поруч із містом Барстоу, штат Каліфорнія, під час зйомок програми «Саморобні астронавти».

Х'юз планував піднятися на ракеті на висоту півтора кілометра, а потім приземлитися на парашуті. Однак у ракети в потрібний момент не розкрився парашут, і всі присутні спостерігали, як вона разом із Х'юзом впала на землю

Інженер-самоучка Майкл Х'юз був прихильником теорії плоскої Землі. 2014 року, щоб довести цю теорію, він зібрав свою першу пілотовану ракету і піднявся на ній на висоту 419 метрів. Пізніше у 2018 році він здійснив ще один запуск у пустелі Мохаве, зумівши піднятися на висоту 571 метр.

Фото: EPA