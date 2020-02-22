Закриття найстарішої АЕС у Франції: відключили перший реактор
Про це повідомляє AP.
"Франція розпочала процес закриття своєї найстарішої атомної станції у Фессенгаймі на кордоні з Німеччиною, зупинивши в суботу один з реакторів", - йдеться у повідомленні.
Французький атомний оператор EDF заявив, що 43-річний реактор був відключений від мережі у суботу близько 2:00 ранку.
Другий реактор планується зупинити наприкінці червня.
Місцеві ЗМІ повідомляли, що близько 100 людей зібралися ввечері у п'ятницю на вулицях містечка Фессенгайм на акцію протесту проти закриття АЕС, що працює з 1977 року і забезпечує близько 2000 робочих місць.
Закриття цієї АЕС є частиною плану президента Франції Емманюеля Макрона зі зменшення частки електроенергії, виробленої ядерною енергетикою, на користь отримуваної з поновлюваних джерел.
На сьогодні у Франції близько 70% електроенергії, яка виробляється у країні, отримують від АЕС.
Макрон пообіцяв скоротити частку ядерної енергетики у енерговиробництві до 50% до 2035 року, зупинивши 14 ядерних реакторів з 58, що працюють на 19 АЕС, включаючи два реактори у Фессенгаймі.
Фото: edf.fr