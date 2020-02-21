Запас ходу нового електрокара Маска перевершив прогноз - 507 кілометрів
Укрінформ
Міністерство енергетики США заявило, що запас ходу Tesla Model Y без підзарядки - 507 кілометрів.
Про це повідомляється на сайті відомства.
“Загальний запас ходу (Tesla Model Y — ред.) становить 507 км”, - заявили в міністерстві.
Як зауважує портал Autoblog, у компанії Ілона Маска спочатку обіцяли запас ходу нового електрокара у 450 кілометрів. Проте, кінцевий результат став кращим за очкування.
Раніше засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що електрокар Model S вже має запас ходу у понад 630 км.
Як повідомлялося у ЗМІ, компанія Tesla може розпочати поставки нової моделі електрокара Tesla Model Y вже у лютому цього року.