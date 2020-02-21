NASA показало, як виглядало стародавнє озеро у Сахарі
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Укрінформ
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) показало знімки озера Мега Чад у Сахарі, яке знаходилося у пустелі сім тисяч років тому.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
"Ця величезна водойма, яка називалася Мега Чадом, простягалася на 150 тисяч квадратних миль (388,5 тис. кв. км — ред.) через Сахару і була б найбільшою на Землі сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, сучасне озеро Чад - це лише частина його колишнього розміру. Воно розташоване всередині того стародавнього водоймища, яке все ще вписане у ландшафт місцевості.
Лише за 200 років величезне озеро стислося до нинішніх розмірів.
Зараз площа Чаду становить близько 354,8 кв.км.
В основному це пов'язано з тим, що люди постійно відкачують з нього прісну воду.
Фото: NASA