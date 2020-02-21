431 кілометр за пів хвилини: Czinger представила потужний гіперкар
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Укрінформ
Американська компанія Czinger представила потужний гіперкар Czinger 21C зі швидкістю до 431 км за годину.
Про це повідомляє Autocar.
“Нова американська компанія представила гіперкар 21C”, - йдеться у повідомленні.
Всього у світі буде виготовлено 80 екземплярів.
Як повідомляється, автомобіль має 2,88-літровий двигун V8 з потужністю в 1250 кінних сил.
Гіперкар може розігнати з 0 до 100 км впродовж 1,9 секунди, а набрати з 0 максимальну швидкість у 431 км автомобіль зможе за 29 секунд.
Зазначається, що деякі компоненти швидкісного авто були надруковані на 3D-принтері.
Як повідомлялося, хорватська компанія Rimac Automobili показала електрокар C_Two з розгоном до "сотні" за 1,9 секунди.