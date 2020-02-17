Британія виділила $1,6 мільярда на суперкомп'ютер, що передбачатиме погоду
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
"Прогнозування екстремальних погодних умов та наслідків зміни клімату буде швидшим та точнішим, ніж будь-коли раніше, завдяки затвердженню урядового фінансування на суму 1,2 млрд фунтів ($1,6 мільярда - ред.) на розробку найсучаснішого суперкомп'ютера", - йдеться у повідомленні.
Як очікується, за допомогою даних цього найсучаснішого у світі суперкомп'ютера можна буде прогнозувати шторми і шукати безпечні регіони в разі повеней. Також він допоможе краще реагувати на обстановку в разі стихійних лих.
Зокрема, отримані дані допоможуть аеропортам підготуватись до збоїв, а також до можливих відключень та стрибків напруги в енергосекторі.
Крім цього, суперкомп'ютер зможе відстежувати зміни клімату в цілому.
Очікується, що новий суперкомп'ютер буде створений до 2022 року.
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