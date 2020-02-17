Британія виділила $1,6 мільярда на суперкомп'ютер, що передбачатиме погоду

Уряд Великої Британії виділив близько $1,6 мільярда на створення суперкомп'ютера, який дозволить підвищити точність прогнозу погоди.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

"Прогнозування екстремальних погодних умов та наслідків зміни клімату буде швидшим та точнішим, ніж будь-коли раніше, завдяки затвердженню урядового фінансування на суму 1,2 млрд фунтів ($1,6 мільярда - ред.) на розробку найсучаснішого суперкомп'ютера", - йдеться у повідомленні.

Як очікується, за допомогою даних цього найсучаснішого у світі суперкомп'ютера можна буде прогнозувати шторми і шукати безпечні регіони в разі повеней. Також він допоможе краще реагувати на обстановку в разі стихійних лих.

Зокрема, отримані дані допоможуть аеропортам підготуватись до збоїв, а також до можливих відключень та стрибків напруги в енергосекторі.

Крім цього, суперкомп'ютер зможе відстежувати зміни клімату в цілому.

Очікується, що новий суперкомп'ютер буде створений до 2022 року.

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