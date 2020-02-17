В YouTube можуть з’явитися "оплески" глядачів

Відеохостинг YouTube тестує новий інструмент монетизації, а саме - "аплодисменти" від глядачів роликів.

Про це повідомляє The Verge.

"Оплески — це нова ідея, яку YouTube тестує в певних країнах. Ця функція, яку офіційно називають "аплодисментами глядачів", дозволяє людям придбати анімацію оплесків, що з’являється на відео, яке вони вирішили підтримати", - йдеться у публікації.

Дана функція буде доступною під відео тих блогерів, у яких більш як 100 тисяч підписників на каналі.

Вартість однієї анімації становитиме 2 долари. Користувачі зможуть витрачати на "аплодисменти" до 500 доларів на день або 2 тис. доларів на тиждень.

Поки що "оплески" доступні лише в Австралії, Бразилії, Індії, Японії, Кореї, Мексиці, Новій Зеландії та США.