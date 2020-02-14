Дизельгейт: у Німеччині провалилися переговори з Volkswagen

Volkswagen не досягнув мирової угоди у межах дизельного скандалу, але не відмовляється від виплати компенсації власникам дизельних автомобілів у Німеччині.

Про це повідомляє DW.

"Переговори щодо мирової угоди у рамках дизельного скандалу між німецьким автомобільним концерном Volkswagen AG (VW) і Федеральним об'єднанням центрів захисту прав споживачів Німеччини (VZBV) у п'ятницю, 14 лютого, завершилися провалом. Проте автогігант обіцяє напряму виплатити компенсації власникам автомобілів з дизельними двигунами, що зазнали маніпуляцій", - йдеться у повідомленні.

VW звинуватив у провалі мирової угоди адвокатів позивачів, які домагаються компенсації у справі про маніпуляції даними щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів. Організація, що представляє споживачів, поклала провину на Volkswagen.

За твердженням захисників споживачів, у VW відмовилися створювати прозору систему компенсаційних виплат.

Натомість Volkswagen заявив, що представники позивачів висунули вимогу про одноразовий адвокатський гонорар у 50 мільйонів євро, але ніяк не обґрунтували цю суму.

При цьому сторони вже домовилися про загальну компенсацію обсягом 830 мільйонів євро. Кожен власник дизельного автомобіля VW з двигуном, який зазнав маніпуляцій, отримає від 1800 до 2100 євро - залежно від загальної кількості визнаних позовів.

Автоконцерн після позачергового засідання правління після провалу переговорів оголосив, що зберігає намір виплатити компенсацію покупцям у заявленому обсязі.

Як відомо, справа про компенсації клієнтам VW, які постраждали від дизельного скандалу, розглядається у Вищому земельному суді Брауншвейга з вересня 2019 року. Позивачі доводять, що концерн свідомо ввів в оману покупців 11 мільйонів автомобілів, проданих по всьому світу. У вересні 2015 року автовиробник визнав, що встановив програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

Автоконцерну в Німеччині раніше вже був призначений штраф в 1 мільярд євро у справі про маніпуляції даними про викиди дизельних двигунів. У США VW заплатив через цю справу 18 мільярдів доларів штрафів і компенсацій, концерн змушений був відкликати свої дизельні автомобілі з американського ринку для усунення технічних фальсифікацій. В Австралії сума компенсацій 57 тисячам австралійських споживачів становила майже 80 мільйонів євро. Звинувачення VW висунули так само в Канаді й Великій Британії.