Українець виграв творчий конкурс МАГАТЕ

Українець виграв творчий конкурс МАГАТЕ

Укрінформ
Фахівець Запорізької АЕС Євген Калініченко виграв міжнародні змагання МАГАТЕ на написання найкращого есе на тему фізичної ядерної безпеки для студентів і молодих професіоналів.

Вручення сертифікатів про перемогу трьом фіналістам відбулося на конференції МАГАТЕ ICONS 2020, яка проходить у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Конкурс проводився у співпраці з Міжнародною освітньою мережею МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки.

Назва роботи Калініченка – "Поява технологічних загроз, а також можливостей у галузі фізичної ядерної безпеки в цифровий вік".

"У моїй роботі висвітлюються потенційні загрози для фізичної ядерної безпеки від кібератак і безпілотних літальних апаратів. В есе я розглянув варіанти протидії цим загрозам, а також можливості технологій штучного інтелекту і безпілотних систем для укріплення фізичної безпеки ядерних установок і матеріалів", - зазначив у коментарі Укрінформу Євген Калініченко.

За його словами, роботою зацікавилися в МАГАТЕ, і вона буде включена у протокол конференції ICONS 2020.

"Результати цієї конференції будуть використовуватись при розробці плану МАГАТЕ з ядерної безпеки на 2022-2025 роки", - додав Калініченко.

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Як повідомляв Укрінформ, з 10 до 14 лютого у Відні, столиці Австрії, відбувається конференція МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2020). Делегацію України очолює заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик.

Мета конференції полягає у зміцненні глобального режиму фізичної ядерної безпеки, а також міжнародного співробітництва за цим напрямом.

Конференція, яка відбувається раз на чотири роки, є важливим заходом у сфері фізичної ядерної безпеки на майданчику МАГАТЕ. У рамках цієї платформи учасники мають змогу виступити з відповідними національними заявами.

Фото надано Євгеном Калініченком

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