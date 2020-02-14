Українець виграв творчий конкурс МАГАТЕ

Фахівець Запорізької АЕС Євген Калініченко виграв міжнародні змагання МАГАТЕ на написання найкращого есе на тему фізичної ядерної безпеки для студентів і молодих професіоналів.

Вручення сертифікатів про перемогу трьом фіналістам відбулося на конференції МАГАТЕ ICONS 2020, яка проходить у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Конкурс проводився у співпраці з Міжнародною освітньою мережею МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки.

Назва роботи Калініченка – "Поява технологічних загроз, а також можливостей у галузі фізичної ядерної безпеки в цифровий вік".

"У моїй роботі висвітлюються потенційні загрози для фізичної ядерної безпеки від кібератак і безпілотних літальних апаратів. В есе я розглянув варіанти протидії цим загрозам, а також можливості технологій штучного інтелекту і безпілотних систем для укріплення фізичної безпеки ядерних установок і матеріалів", - зазначив у коментарі Укрінформу Євген Калініченко.

За його словами, роботою зацікавилися в МАГАТЕ, і вона буде включена у протокол конференції ICONS 2020.

"Результати цієї конференції будуть використовуватись при розробці плану МАГАТЕ з ядерної безпеки на 2022-2025 роки", - додав Калініченко.

Як повідомляв Укрінформ, з 10 до 14 лютого у Відні, столиці Австрії, відбувається конференція МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2020). Делегацію України очолює заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик.

Мета конференції полягає у зміцненні глобального режиму фізичної ядерної безпеки, а також міжнародного співробітництва за цим напрямом.

Конференція, яка відбувається раз на чотири роки, є важливим заходом у сфері фізичної ядерної безпеки на майданчику МАГАТЕ. У рамках цієї платформи учасники мають змогу виступити з відповідними національними заявами.

Фото надано Євгеном Калініченком