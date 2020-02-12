NASA перенесло запуск вантажного корабля Cygnus на 14 лютого

Запуск ракети-носія Antares із вантажним космічним кораблем Cygnus до Міжнародної космічної станції (МКС) перенесли на 14 лютого.

Про це повідомляє Shore Daily News.

«Запуск ракети Antares компанії Northrop Grumman зі стартового майданчика 0А на космодромі NASA «Воллопс» був перенесений на п'ятницю, 14 лютого, на 15:43 за часом Східного узбережжя США», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Northrop Grumman і NASA призначили наступну спробу запуску корабля на 14 лютого, щоб дочекатись поліпшення погоди, скористатись додатковим часом для перевірки замінених датчиків наземних систем управління, а також оновити завантажені перед стартом найважливіші матеріали для проведення досліджень.

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Прогноз погодних умов біля космодрому на 80% сприятливий для проведення запуску.

Як очікується, 16 лютого американський вантажний корабель має зістикуватися з МКС.

Раніше запуск планувався на понеділок, 11 лютого. Однак за кілька хвилин до старту NASA скасувало запуск ракети-носія Antares із вантажним кораблем Cygnus до МКС.

Причиною стали позаштатні свідчення наземного допоміжного обладнання.

Корабель Cygnus мав доставити на МКС більше 3,6 тонн вантажу.

фото: nasa.gov