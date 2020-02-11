У США тестують робота для забору крові - швидше знаходить вену

Науковці з Ратгерського університету США створили та успішно тестують робота для забору крові.

Про це інформує Engadget.

"Дослідники зі шпиталю Ратгерського університету розробили робота, який може знаходити вени під шкірою й нібито виконує роботу санітара краще за людей", - йдеться у повідомленні.

За допомогою ультразвукового сканера машина швидко знаходить вену та правильно вводить голку. Керуючись ультразвуком, машина потрапляє у вену у 87% зі ста.

При роботі з пацієнтами, в яких погано видно вени, санітари частіше помиляються та по кілька разів вводять голку.

Науковці стверджують, що з новим роботом таких проблем буде менше. Крім того, пристрій оснащений модулем для аналізу, куди кров перекачується відразу після забору.

Наразі розробники займаються удосконаленням функціоналу машини, а після завершення робіт планують поставляти пристрій до лікарень та машин швидкої допомоги.

Фото: World Scientific