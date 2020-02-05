В Ірландії почали розслідування проти Google

Ірландська Комісія із захисту даних (DPC) почала розслідування проти Google через численні скарги, автори яких висловлювали побоювання щодо обробки компанією даних про місце перебування користувачів.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

“Комісія із захисту даних розпочала власне розслідування щодо Google Ireland Limited”,- повідомили у DPC.

Як додав регулятор, розслідування повинно встановити, чи дійсно Google на законних підставах обробляла дані про місце перебування користувачів та чи виконує компанія (як контролер даних) свої зобов'язання щодо прозорості.

Зазначається, що розслідування було розпочате після того, як регулятор отримав кілька застережень від організацій із захисту прав споживачів у Євросоюзі.

Як повідомлялося, раніше компанія Google дала сім порад, як убезпечити свої дані в інтернеті.