Канадська компанія представила потужний спорткар

Канадська компанія представила потужний спорткар

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Укрінформ
Канадський автовиробник Felino представив свій новий спорткар CB7R.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Felino CB7R був розроблений гонщиком для того, аби передати власникові (автомобіля - ред.) безпрецедентний досвід водіння та емоції", - заявляє автовиробник.

Загалом у світі буде виготовлено 10 екземплярів потужного спорткара.

Стартова ціна автомобіля від 275 тисяч доларів США.

Канадська компанія Felino представила спорткар / Фото: felinocars.com

Зазначається, що Felino CB7R розроблений у двох варіантах. Один має 6,2-літровий двигун V8 з потужністю в 525 к.с. та максимальною швидкістю в 325 км за годину, а в іншому буде встановлений 7-літровий двигун V8 з потужністю в 700 к.с. та максимальною швидкістю в 345 км за годину.

Обидві моделі спорткара зможуть розігнатися від 0 до 100 км за годину за 2,9 секунди.

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Як повідомлялося, дубайська компанія Jannarelly Automotive представила спеціальний варіант спорткара Design-1 - UK Edition.

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