Сервіс пошуку залізничних квитків RailwayBot доповнили додатком для смартфонів

Сервіс пошуку залізничних квитків RailwayBot доповнили додатком для смартфонів

Укрінформ
Сервіс пошуку залізничних квитків RailwayBot тепер має застосунок на платформах iOS та Android.

Про це повідомляється на сторінці сервісу у Facebook.

"Друзі, відтепер в мене є додатки для вашого смарфона. iOS: https://apple.co/2Sb5itz, Android: http://bit.ly/393p9C0", - йдеться в повідомленні.

До цього сервіс був доступний у вигляді чат-боту у Telegram, Viber та Messenger.

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RailwayBot - це сервіс, який може допомогти знайти квиток на потяг, у нього є функція моніторингу, що автоматично відслідковує та повідомляє користувача про їх наявність у продажу. За дві години до відправлення бот відправить нагадування та квиток.

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