Сервіс пошуку залізничних квитків RailwayBot доповнили додатком для смартфонів

Сервіс пошуку залізничних квитків RailwayBot тепер має застосунок на платформах iOS та Android.

Про це повідомляється на сторінці сервісу у Facebook.

"Друзі, відтепер в мене є додатки для вашого смарфона. iOS: https://apple.co/2Sb5itz, Android: http://bit.ly/393p9C0", - йдеться в повідомленні.

До цього сервіс був доступний у вигляді чат-боту у Telegram, Viber та Messenger.

RailwayBot - це сервіс, який може допомогти знайти квиток на потяг, у нього є функція моніторингу, що автоматично відслідковує та повідомляє користувача про їх наявність у продажу. За дві години до відправлення бот відправить нагадування та квиток.