Сервіс пошуку залізничних квитків RailwayBot доповнили додатком для смартфонів
Укрінформ
Сервіс пошуку залізничних квитків RailwayBot тепер має застосунок на платформах iOS та Android.
Про це повідомляється на сторінці сервісу у Facebook.
"Друзі, відтепер в мене є додатки для вашого смарфона. iOS: https://apple.co/2Sb5itz, Android: http://bit.ly/393p9C0", - йдеться в повідомленні.
До цього сервіс був доступний у вигляді чат-боту у Telegram, Viber та Messenger.
RailwayBot - це сервіс, який може допомогти знайти квиток на потяг, у нього є функція моніторингу, що автоматично відслідковує та повідомляє користувача про їх наявність у продажу. За дві години до відправлення бот відправить нагадування та квиток.