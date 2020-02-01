ЄС мобілізував фонди для досліджень щодо протидії коронавірусу

Єврокомісія у п’ятницю оголосила про виділення гранту у 10 мільйонів євро з програми досліджень та інновацій «Horizon 2020» для підтримки проєктів з протидії коронавірусу.

Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

"Ми працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки потенційно більш масштабного поширення коронавірусу в ЄС. Завдяки надзвичайному фінансуванню досліджень в рамках програми «Horizon 2020» ми більше знатиме про цю хворобу... Наші центри суперкомп’ютерів готові допомогти дослідникам в такій роботі з розробки нових методів лікування та вакцинації", - зауважила з цього приводу Єврокомісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріель (Mariya Gabriel).

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Зазначається, що ці проєкти мають підвищити розуміння нової епідемії коронавірусу та розробити ефективніші шляхи надання допомоги пацієнтам, інфікованим цим вірусом, а також підвищити готовність закладів з охорони здоров’я до ефективної відповіді.

Як очікується, згадане фінансування буде використано для реалізації від двох до чотирьох дослідницьких проєктів. Дослідники, які мають намір взяти участь у конкурсі, мають подати заявки до 12 лютого та дуже швидко вкласти грантові угоди з Єврокомісією, що дозволить швидше розпочати практичну роботу.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Станом на 31 січня від хвороби у різних країнах померли вже 213 осіб, кількість хворих перевищила 9,8 тисяч осіб. Захворювання виявлено у 22 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні, однак вони не підтвердилися. 43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти до Китаю через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.