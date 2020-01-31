Дуров заявляє, що айфон Безоса зламали через уразливість WhatsApp

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що iPhone засновника Amazon Джеффа Безоса був зламаний через уразливість в месенджері WhatsApp, а не через проблеми з iOS, як заявляли в Facebook.

Про це Дуров повідомив у колонці «Чому небезпечно використовувати WhatsApp», опублікованій на платформі Telegraph.

Засновник Telegram заявив, що вразливість, використана при зламі телефону Безоса, існує не тільки в iOS, а також на пристроях, що працюють на базі Android і Windows Phone. Він зазначив, що в інших месенджерах, які працюють на iOS, такої проблеми немає.

Дуров також розкритикував технологію наскрізного шифрування, яку використовують в WhatsApp, зазначивши, що вона не може гарантувати повну конфіденційність. За його словами, влада різних країн може змушувати розробників месенджерів навмисно залишати в своїх додатках уразливості. В результаті говорить Дуров, Telegram заборонений в деяких країнах, де у WhatsApp немає проблем з владою, наприклад, в Росії та Ірані.

Засновник Telegram додав, що уразливості в WhatsApp часто маскують під несподівано виявлені загрози, причому за останній рік було знайдено 12 таких вразливостей, сім з них визнали критичними.

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Як повідомлялося, телефон Джеффа Безоса зламали в травні 2018 року після того, як він отримав в WhatsApp файл, імовірно відправлений з номера наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. Це показала цифрова експертиза, результати якої представили у січні 2020 року. Віцепрезидент відділу глобальної політики Facebook Нік Клегг після цього заявив, що злам став можливий не через WhatsApp, а через операційну систему телефону, тобто iOS.

У січні 2019 року листування Безоса і його коханої, телеведучої Лорен Санчес опублікував таблоїд National Enquirer. Газета The Wall Street Journal при цьому повідомляла, що National Enquirer отримав інформацію від брата телеведучої Майкла Санчеса за 200 тисяч доларів.

Фото: Global Look Press