Google запускає онлайн-проєкт, де покаже наслідки змін клімату

Компанія Google спільно з CyArk запустили проєкт Heritage on the Edge (Спадщина на межі), який має показати людям, як відомі місця на планеті постраждали від змін клімату.

Про це йдеться на сторінці офіційного блогу Google.

"Heritage on the Edge – новий Інтернет-проєкт, який підкреслює серйозність ситуації на прикладі п’яти місць Світової спадщини ЮНЕСКО. Ви можете приєднатися до нас та дослідити понад 50 онлайн-експонатів, 3D-моделей, екскурсій у режимі Перегляду вулиць та інтерв'ю з місцевими експертами та спільнотами про місця культурної спадщини, які постраждали від кліматичної кризи", - йдеться у повідомленні.

У Google додали, що мета проєкту - нагадати про місця, які мають велика історичне, національне, духовне та культурне значення і можуть бути під загрозою.