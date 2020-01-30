У КПІ відкрили сучасну лабораторію з проєктування мікросхем

В Національному технічному університеті України "КПІ ім.Сікорського" у співпраці з ізраїльською компанією відкрили сучасну лабораторію з проєктування аналогових мікросхем.

Про це розповів доцент кафедри електронної інженерії КПІ Юрій Вунтесмері на церемонії відкриття лабораторії 30 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"TowerJazz - топовий виробник мікросхем. Перевага в тому, що тепер студенти зможуть працювати на програмному забезпеченні, яке безпосередньо використовується на виробництві. А унікальність полягає в тому, що у співпраці бере участь один із найбільш виробників схем у світі", - сказав він.

Вунтесмері додав, що схеми, дизайн яких будуть створювати студенти на новому обладнанні, потім можна буде використовувати майже у всіх сучасних електронних гаджетах: телефонах, комп'ютерах тощо.

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На церемонії були присутні представники ізраїльської компанії. Виконавчий директор Tower Jazz Panasonic Semiconductor Co Рассел Елвангер сказав, що у КПІ вчаться талановиті студенти і висловив сподівання на плідну співпрацю з ними в майбутньому.

"За останні десять років у нас була гарна співпраця у сфері дизайну мікросхем, і 90% цих дизайнерів були вихідцями з КПІ. Тож ми знали, що це за інститут, і як він вчить", - уточнив Елвангер.

Як повідомлялося, раніше КПІ та американська аерокосмічна компанія домовились про співпрацю.