Lotus випустив спорткар "на кожен день"

Британська компанія Lotus представила нову версію спорткара Evora GT410.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Lotus представила нову версію спорткара Evora GT410. За задумом керівництва марки, цей автомобіль має стати машиною "на кожен день", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, автомобіль оснащений спортивними сидіннями Sparco і клімат-контролем, також встановлена камера заднього виду для підвищення безпеки під час паркування і маневрів на низькій швидкості.

Відзначається, що інженери допрацювали шумоізоляцію, щоб знизити дорожні шуми в салоні.

Двері також допрацювали, оснастили їх додатковими відсіками для зберігання і вбудованими підлокітниками.

У задніх дверях з'явилася велика скляна секція, яка має поліпшити видимість.

У Evora GT410 встановлений 3,5-літровий наддувний двигун V6 з потужністю 410 кінських сил.

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Вартість автомобіля на ринку Великої Британії починається від 82 900 фунтів стерлінгів.