Tesla може розпочати поставки нового електрокара вже у лютому - ЗМІ

Компанія Tesla Ілона Маска може розпочати поставки нової моделі електрокара Tesla Model Y вже у лютому цього року.

Про це повідомляє портал Teslarati.

“Поставки електричного кросовера Tesla Model Y ймовірно розпочнуться вже наступного місяця”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, раніше було заявлено, що виробництво Tesla Model Y розпочнеться восени 2020 року, згодом дату перенести на літо цього року.

Проте, за даними одного зі співробітників компанії, клієнти зможуть отримати нові електрокари набагато раніше, ніж очікувалося.

Портал не виключає, що перші поставки вже можуть відбутися за два тижні.

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Зазначається, що нещодавно у Китаї директор компанії Ілон Маск заявив, що для моделі Model Y використовується “передові виробничі технології”.

Як повідомлялося, компанія Tesla Ілона Маска збирається побудувати унікальний електроавтомобіль для Китаю.

Фото: topspeed.com