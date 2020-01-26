Астронавти вперше приготували їжу в космосі

Два астронавти вперше приготували печиво на Міжнародній космічній станції.

Про це повідомляє BBC.

“Печиво з шоколадною крихтою стало першою їжею, яку приготували у космосі під час експерименту”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, минулого місяця астронавти Люка Пармітано й Христина Кох запекли печиво на Міжнародній космічній станції у спеціальній духовці з нульовою гравітацією, яка була, разом з інгредієнтами, доставлені у листопаді минулого року.

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Приготування перших 3 шматків печива виявилися нібито невдалими при випіканні від 20 до 75 хвилин з температурою у 150 градусів Цельсія. А четвертий та п'ятий шматки, які у духовці знаходилися 120 і 130 хвилин відповідно ймовірно були успішними.

Нині дослідники повинні встановити чи взагалі можна їсти це приготовлене й повернуте на Землю печиво.

Зазначається, що сам експеримент був проведений для того, аби зрозуміти які є можливості для приготування їжі для астронавтів, які довгий час перебувають у космосі.

Фото: twitter.com/Astro_Christina